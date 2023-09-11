Усик вернулся в Украину после победы над Дюбуа

Украинский боксер опубликовал фото из Львова 251 Фото: Getty Images #Александр Усик

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) вернулся в Украину после победы над боританцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО).

Украинский боксер опубликовал фото из Львова.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в 9-м раунде и защитил титул чемпиона мира.

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