Бокс
Усик вернулся в Украину после победы над Дюбуа
Украинский боксер опубликовал фото из Львова Сегодня 11:13 251 0 Фото: Getty Images #Александр Усик
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) вернулся в Украину после победы над боританцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО).
Украинский боксер опубликовал фото из Львова.
Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в 9-м раунде и защитил титул чемпиона мира.
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