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Бокс

Джеймс: Я вижу, как Джермелл Чарло творит историю

Тренер считает, что его подопечный впишет свое имя в историю бокса Сегодня 18:40 213 0

Источник: champion.com.ua

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