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Джойс: Думал, что смогу нокаутировать Чжилея в поздних раундах
Джойс прокомментировал реванш против Чжилея Сегодня 13:09 229 0 #Джо Джойс, #Чжан Чжилей
Источник — tribuna.com.
Британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-1, 14 КО) недооценил Чжана Чжилеея (25-1-1, 20 КО) в первом бою.
Об этом рассказал сам боксер.< /p>
«Если вы посмотрите на мои предыдущие бои, то я немного меняюсь в зависимости от соперника. Возможно, я немного недооценил Чжилея. Я думал, что смогу нокаутировать его в поздних раундах.
Безусловно, он имел быстрые руки, он точно бил налево и контратаковал. Но на этот раз все будет иначе, потому что я более мотивирован и настроен, чем когда-либо.
Я оставался в бою и был достаточно успешен путем количества выбрасываемых и доносимых ударов, если бы не глаз, то я думаю, что он начал бы уставать после экватора поединка.
Чжилей это знает, поэтому он также старательно тренировался, но я считаю, что на этот раз победа будет за мной», — сказал Джойс.
В первом поединке в апреле Чжилей досрочно победил Джойса в 6-м раунде. Реванш состоится 23 сентября.