Джойс: Думал, что смогу нокаутировать Чжилея в поздних раундах

Джойс прокомментировал реванш против Чжилея 229 #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Источник — tribuna.com.

Британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-1, 14 КО) недооценил Чжана Чжилеея (25-1-1, 20 КО) в первом бою.

Об этом рассказал сам боксер.< /p>

«Если вы посмотрите на мои предыдущие бои, то я немного меняюсь в зависимости от соперника. Возможно, я немного недооценил Чжилея. Я думал, что смогу нокаутировать его в поздних раундах.

Безусловно, он имел быстрые руки, он точно бил налево и контратаковал. Но на этот раз все будет иначе, потому что я более мотивирован и настроен, чем когда-либо.

Я оставался в бою и был достаточно успешен путем количества выбрасываемых и доносимых ударов, если бы не глаз, то я думаю, что он начал бы уставать после экватора поединка.

Чжилей это знает, поэтому он также старательно тренировался, но я считаю, что на этот раз победа будет за мной», — сказал Джойс.