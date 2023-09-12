Джойс: Усик воспользовался ситуацией в поединке с Дюбуа

Джо Джойс прокомментировал запрещенный удар в 5-м раунде боя Усик — Дюбуа 170 #Александр Усик, #Джо #Даниэль Дюбуа Источник — boxing-social.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) воспользовался ситуацией в 5-м раунде боя против Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО).

Об этом рассказал британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-1, 14 КО).

«Вероятно, Дюбуа нанес хороший удар. Был этот удар высоким или низким? Я не знаю.

Я думаю, что он пришелся в линию пояса, но Усик подыграл и рефери Бой проходил в Польше.Я не знаю.

Я думаю, что Усик слегка воспользовался ситуацией. Помимо этого удара, остальное сражение было доминирующим выступлением Усика», — сказал Джойс.