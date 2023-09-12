Бокс
Гантер: Усик доставит проблемы Фьюри
Гантер прокомментировал бой Усик — Фьюри Сегодня 15:55 122 0 Фото — Getty Images #Гантер, #Александр Усик, #Тайсон Источник
Источник — tribuna.com.
У владельца пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО) будут проблемы в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).
Об этом рассказал американский боксер сверхтяжелого веса Майкл Гантер (20-1-2, 14 КО).
«Усику нужно понять, как заслужить уважение Ф’ юри и выигрывать раунды, являясь доминатором Если они оба будут стоять на ринге и не выбрасывать удары, раунды будут идти Тайсону Фюри, потому что он большой, у него от природы больше плюсов на ринге.
Усику нужно заслужить уважение Фюри в ранних раундах, скорее найти свой способ выигрывать отрезки.
Я не представляю, что Усик выигрывает ранние раунды, а потом я вижу, что у него могут быть проблемы в поздних раундах, потому что ему придется рисковать Но я все равно думаю, что Усик покажет хорошее сражение. которые активно используют ноги.
Здесь есть несколько аспектов, но суть в том, что я не думаю, что Фюри и Усик выйдут на ринг. Я надеюсь, что они сделают это, однако я этого не представляю», — сказал Гантер.
Раньше промоутер назвал дату боя Усик — Фюри.