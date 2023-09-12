Гвоздик поднялся на 11-ю позицию в рейтинге полутяжелого веса от IBF

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный 171 0 #Александр Гвоздик

Источник — Tribuna .com.

Бывший чемпион Александр Гвоздик вошел в топ-15 рейтинга боксеров в полутяжелом дивизионе IBF.

Об этом сообщает прессслужба&IBF

Украинец занял 11-ю позицию. Лидирует в рейтинге Михаэль Эйферт, чемпион – Артур Бетербиев.

Рейтинг IBF в полутяжелом весе:

1. Михаэль Эйферт

2. –

3. Джошуа Буатси

4. Каллум Смит

5. Дэн Азиз

6. Али Измайлов

7. Джером Пампелон

8. Энтони Ярд

9. Жан Паскаль

10. Конор Уоллес

11. Александр Гвоздик

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) вернется на ринг 30 сентября.