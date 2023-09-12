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Гвоздик поднялся на 11-ю позицию в рейтинге полутяжелого веса от IBF

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный Сегодня 19:10 171 0 #Александр Гвоздик

Источник — Tribuna .com.

Бывший чемпион Александр Гвоздик вошел в топ-15 рейтинга боксеров в полутяжелом дивизионе IBF.

Об этом сообщает прессслужба&IBF

Украинец занял 11-ю позицию. Лидирует в рейтинге Михаэль Эйферт, чемпион – Артур Бетербиев.

Рейтинг IBF в полутяжелом весе:

  • 1. Михаэль Эйферт
  • 2. –
  • 3. Джошуа Буатси
  • 4. Каллум Смит
  • 5. Дэн Азиз
  • 6. Али Измайлов
  • 7. Джером Пампелон
  • 8. Энтони Ярд
  • 9. Жан Паскаль
  • 10. Конор Уоллес
  • 11. Александр Гвоздик

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) вернется на ринг 30 сентября.

Источник: champion.com.ua

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