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Гвоздик поднялся на 11-ю позицию в рейтинге полутяжелого веса от IBF
Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный Сегодня 19:10 171 0 #Александр Гвоздик
Источник — Tribuna .com.
Бывший чемпион Александр Гвоздик вошел в топ-15 рейтинга боксеров в полутяжелом дивизионе IBF.
Об этом сообщает прессслужба&IBF
Украинец занял 11-ю позицию. Лидирует в рейтинге Михаэль Эйферт, чемпион – Артур Бетербиев.
Рейтинг IBF в полутяжелом весе:
- 1. Михаэль Эйферт
- 2. –
- 3. Джошуа Буатси
- 4. Каллум Смит
- 5. Дэн Азиз
- 6. Али Измайлов
- 7. Джером Пампелон
- 8. Энтони Ярд
- 9. Жан Паскаль
- 10. Конор Уоллес
- 11. Александр Гвоздик
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) вернется на ринг 30 сентября.