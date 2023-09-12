Портер назвал фаворита боя Канело – Чарло

Шон Портер прокомментировал бой Каннело — Чарло 240 #Сауль Канело Альварес, #Чарло, #Джермелл Чарло

Источник — tribuna.com.

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) является фаворитом в бою против абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).< /p>

Об этом рассказал бывший чемпион мира Шон Портер.

«Я ставлю на Каннело. Причина номер один заключается в перерыве, просто думаю, что Чарло имел слишком большой отпуск. Я уважаю то, что он сделал в реванше против Кастано, он внес коррективы. Я видел, что он внес коррективы, когда вернулся к тренировкам.Трудно сделать изменения на ринге, и вы увидели это в том бою.Кастано сбился с ритма, подобные вещи создали ему проблемы. но тот факт, что он смог вернуться в спортзал, внести коррективы, а потом увидеть, что это работает.

Но теперь уже больше года не видно плодов его труда.Я считаю, что шансы 70:30 в пользу Канело», — сказал Портер.