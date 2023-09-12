Руис хочет провести бой с Усиком

Боксер назвал желаемых соперников 217

Источник — box -social.com.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Энди Руис-младший (35-2, 22 KO) готов провести бой против украинца Александра Усика.

Об этом заявил сам Руис.

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«Я хотел бы встретиться с Усиком, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, мы могли бы сделать трилогию. Это то, что заставляет меня страдать. В реванше из Джошуа я все сделал не так, я не тренировался Как я вообще продержался 12 раундов? Он должен был легко нокаутировать меня, на этот раз, когда я снова стану чемпионом мира, я сделаю все правильно», — сказал Руис.