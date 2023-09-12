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Валлин: Уайлдер будет большим фаворитом в поединке с Джошуа
Отто Валлин прокомментировал бой Джошуа — Уайлдер Сегодня 11:25 165 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Отто Валлин, #Отто Валлин, #Отто Валлин
Источник – tribuna.com.
Эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) будет фаворитом в бою против Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).
Об этом рассказал шведский боксер Отто Валлин (25-1, 14 KO).
«Я думаю, что будет круто, если они смогут устроить этот поединок. Все хотят его увидеть, но на этот раз чувствую, что Уайлдер будет большим фаворитом.
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Деонтей – мощный Панчер Мне кажется, если он нанесет точный удар, то бой закончится. фаворитом», — сказал Валлин.
Раньше Вайлдер оценил шансы на проведение боя с Усиком.
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