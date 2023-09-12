Валлин: Уайлдер будет большим фаворитом в поединке с Джошуа

Отто Валлин прокомментировал бой Джошуа — Уайлдер 165 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Отто Валлин, #Отто Валлин, #Отто Валлин

Источник – tribuna.com.

Эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) будет фаворитом в бою против Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).

Об этом рассказал шведский боксер Отто Валлин (25-1, 14 KO).

«Я думаю, что будет круто, если они смогут устроить этот поединок. Все хотят его увидеть, но на этот раз чувствую, что Уайлдер будет большим фаворитом.

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Деонтей – мощный Панчер Мне кажется, если он нанесет точный удар, то бой закончится. фаворитом», — сказал Валлин.