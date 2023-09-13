Гирн: На ​​данный момент Фьюри – лучший боксер сверхтяжелого веса в мире

Эдди Гирн прокомментировал бой Фьюри — Усик 199 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Олекс Фьюри Источник — Boxing Social.

Повелитель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 КО) сможет победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Фюри сказал, что его не интересует Усик. Не интересует Джошуа, которого он назвал уборщиком в зале. Он говорит, что его интересуют только большие ребята, но если тебе неинтересно драться с Усиком и Джошуа, то кто на этой планете тебе интересен?Ютуберы?Меня это разочаровывает, потому что я люблю величие. /p>

На данный момент Фюри – лучший боксер сверхтяжелого веса в мире.Я думаю, что он мог бы победить Александра Усика.Он мог бы подраться с Энтони Джошуа, и если он победит его, то станет лучшим сверхтяжеловесом нашего поколения. Он бы избил Кличко, Уайлдера, Усика и Эй Джея, он бы стал абсолютным чемпионом мира», — сказал Гирн. Ранее промоутер назвал дату боя Усик — Фюрири .