Хргович: Усик должен подраться с обязательным претендентом – я следующий в очереди

Хрговоич хочет провести бой с Усиком 207 #Александр Усик, #Филипп Хргович

Претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович намерен провести бой против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

Об этом он рассказал порталу Boxing Social.

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«Я не могу расслабиться в отпуске, поскольку знаю, что я следующий в очереди. Я думаю об этом каждый день. Во Фюри назначен бой против Нганну, он недоступен, поэтому Усик должен подраться с обязательным претендентом, и я следующий в очереди… Я давным-давно заслужил этот шанс, я долго жду, поэтому я готов сразиться.

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Они должны соблюдать правила, и в следующем бою Усик должен подраться со мной», — сказал Хргович.

Усик в августе нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде. Хрогович в августе одолел Демси Маккина.

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