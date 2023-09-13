Бокс
Пол: Усик был просто лучшим бойцом в бою с Дюбуа
Джейк Пол прокомментировал бой Усик — Дюбуа Вчера 10:38 410 0 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Джейк Пол, #Даниэль
Источник – tribuna.com.
Чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) заслуженно победил Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО).
Об этом рассказал видеооблогер Джейк Пол.
«Находясь на арене, казалось, что удары летят повсюду. Рефери со своей позиции увидел, что этот удар был ниже пояса. Люди должны это принять и двигаться дальше.< /p>
Усик был просто лучшим бойцом в тот вечер. Дюбуа нанес тот удар. Возможно, он и мог навредить Усику, но Александр просто был гораздо лучше. Лучший боец выиграл этот бой», — сказал Пол.
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В ночь с 26 на 27 августа Александр Усик защитил свои титулы в противостоянии против «регулярного» чемпиона WBA Даниэля Дюбуа.
Напомним команда Дюбуа подала апелляцию .Источник: champion.com.ua