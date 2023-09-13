Пол: Усик был просто лучшим бойцом в бою с Дюбуа

Джейк Пол прокомментировал бой Усик — Дюбуа 410 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Джейк Пол, #Даниэль

Источник – tribuna.com.

Чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) заслуженно победил Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Об этом рассказал видеооблогер Джейк Пол.

«Находясь на арене, казалось, что удары летят повсюду. Рефери со своей позиции увидел, что этот удар был ниже пояса. Люди должны это принять и двигаться дальше.< /p>

Усик был просто лучшим бойцом в тот вечер. Дюбуа нанес тот удар. Возможно, он и мог навредить Усику, но Александр просто был гораздо лучше. Лучший боец ​​выиграл этот бой», — сказал Пол.

< /blockquote>

В ночь с 26 на 27 августа Александр Усик защитил свои титулы в противостоянии против «регулярного» чемпиона WBA Даниэля Дюбуа.

Напомним команда Дюбуа подала апелляцию .