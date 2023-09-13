Сулейман: Чарло очень близок к тому, чтобы вернуться на ринг

Президент Всемирного боксерского совета рассказал о возможном возвращении Чарло 200 Фото: Getty Images #Сулейман, <Джермелл ="article__source"> Источник — Boxing Scene.

Чемпион в среднем весе Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) близок к возвращению на ринг.

Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

«Мы подробно поговорили с ним и убедились, что он готов вернуться на ринг после долгого отсутствия из-за физических и ментальных проблем. Временное чемпионство было введено для того, чтобы сохранить активность в дивизионе и дать ему достаточно времени для полного восстановления.< /p>

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Сейчас Чарло очень близок к тому, чтобы вернуться на ринг и продолжить свою карьеру в качестве непобедимого чемпиона мира, достойно представляя WBC», — сказал Сулейман.

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