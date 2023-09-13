Тайсон удивил прогнозом на бой Фьюри – Нганну

Майк Тайсон прокомментировал бой Фьюри — Нганну 144 Фото — Getty Images #Тайсон Фьюрси, #Файсни , #Майк Тайсон

Источник — tribuna.com.

Эксчемпион UFC Франсиса Нганну (17-3) готов к бою против обладателя чемпионского пояса WBC в сверхтяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

О это рассказал бывший чемпион мира Майк Тайсон.

«Считаю, у Фрэнсиса все получится очень хорошо. Все зависит от опыта поединков, он просто должен помнить, что нельзя использовать ноги, чего он на самом деле никогда не делал.

Нганну — настоящий мощный панчер, очень быстрый как для парня весом 118 кг. Думаю, он справится лучше, чем большинство считает», — сказал Тайсон.