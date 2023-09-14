Фьюри: Майк Тайсон должен быть в моем углу, а не в противоположном

Фьюри прокомментировал бой против Нганну 277 Фото — gettyimages #Тайсон Фюри, #Франсис Нганну, #Франсис Нганну Тайсон Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Ф’юри разочарован, что Майк Тайсон готовит к бою его соперника — эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я думаю, что это грустно, на самом деле. Человек, в честь которой меня назвали, легенда должна выступить против меня, а потом пойти как неудачник, проиграв человеку, которого назвали в его честь.Я считаю, что это грустно, и я считаю, что он должен быть в моем углу, а не в противном, но бизнес есть бизнес, и я понимаю, что это чисто бизнес.

Независимо от того, чему он учит Нганну, независимо от того, сколько он проведет тренировок по боксу, у каждого есть план, пока его не ударят по лицу. Я не уверен, кто это сказал, но это правда. У всех есть план, пока их не ударят по челюсти», — сказал Фюри. span>