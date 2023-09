Кроуфорд будет определять весовую категорию на реванш со Спенсом

Спенс уже активировал опцию реванша 327 Фото: Getty Images #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) будет определять весовую категорию, в которой состоится реванш с Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО).

О это сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

Спенс уже активировал опцию реванша, он хотел продолжить карьеру в первом среднем весе.

Однако в соглашении прописано, что право выбора весовой категории будет за победителем первого поединка. Если Кроуфорд хочет остаться в полусреднем весе, Эрролу, возможно, придется пойти на некоторые уступки.

В июле Кроуфорд победил Спенса досрочно в 9-м раунде.

