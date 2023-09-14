Президент WBC Сулейман: Мы хотели бы увидеть бой Фьюри против Усика

Президент WBC прокомментировал обязательную защиту титула Ф'юри 227 #Александр Усик, #Александр Усик Источник

Источник — Manchester Evening News.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может не спешить проводить обязательную защиту титула

Об этом рассказал президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

«Тайсон не дрался с Усиком, потому что Александр не был готов в декабре прошлого года. Затем они не смогли этого сделать в марте, а затем разошлись Энтони Джошуа – то же самое, поэтому не обвиняйте Тайсона Фюри.Он был там и был тогда готов.Мне нравится поединок Фюри и Нганну.Мы не будем торопиться с обязательным претендентом.

Хргович: Усик должен подраться с обязательным претендентом — я следующий в очереди Мы назначили бой Вайлдера против Руиса, и победитель был бы обязательным этот претендентом. поединок не состоялся. Поэтому обязательного претендента нет. Фьюри, несомненно, самый лучший боец ​​сверхтяжелого веса. Мы хотели бы увидеть Фюри против Усика, поэтому не будем вмешиваться в планы провести масштабный поединок за все пояса, и именно поэтому мы не спешим искать обязательного претендента. Увидим, что будет на конвенции WBC.

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Все сосредоточены на 28 октября. Как только это сражение состоится, мы проведем конвенцию WBC 12-17 ноября, и с этого момента Совет управляющих WBC примет решение о сверхтяжелом весе», — сказал Сулейман.

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