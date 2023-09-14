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Президент WBC Сулейман: Мы хотели бы увидеть бой Фьюри против Усика
Президент WBC прокомментировал обязательную защиту титула Ф'юри Сегодня 08:35 227 0 #Александр Усик, #Александр Усик Источник
Источник — Manchester Evening News.
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может не спешить проводить обязательную защиту титула
Об этом рассказал президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.
«Тайсон не дрался с Усиком, потому что Александр не был готов в декабре прошлого года. Затем они не смогли этого сделать в марте, а затем разошлись Энтони Джошуа – то же самое, поэтому не обвиняйте Тайсона Фюри.Он был там и был тогда готов.Мне нравится поединок Фюри и Нганну.Мы не будем торопиться с обязательным претендентом.
Хргович: Усик должен подраться с обязательным претендентом — я следующий в очереди Мы назначили бой Вайлдера против Руиса, и победитель был бы обязательным этот претендентом. поединок не состоялся. Поэтому обязательного претендента нет. Фьюри, несомненно, самый лучший боец сверхтяжелого веса. Мы хотели бы увидеть Фюри против Усика, поэтому не будем вмешиваться в планы провести масштабный поединок за все пояса, и именно поэтому мы не спешим искать обязательного претендента. Увидим, что будет на конвенции WBC.
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Все сосредоточены на 28 октября. Как только это сражение состоится, мы проведем конвенцию WBC 12-17 ноября, и с этого момента Совет управляющих WBC примет решение о сверхтяжелом весе», — сказал Сулейман.
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