Прогрейс: Возможно, Канело больше не лидер р4р

Канелло проведет бой против Джермелла Чарло 191 Фото: Getty Images #Сауль Каннело Альварес, #Реджclass «article__source»> Источник — Boxing Social.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) больше не является p4p.

Об этом заявил чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс ( 29-1, 24 КО)

«Канело — именно тот. Он до сих пор остается лицом бокса. Возможно, больше не лидер р4р, но все равно лицо бокса», — сказал Прогрейс.

Канелло проведет бой против Джермелла Чарло 30 сентября.

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