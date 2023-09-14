Санчес: В поединке Канело – Кроуфорд нет смысла

Абель Санчес прокомментировал возможный бой между Канело и Кроуфордом 195 #Сауль Канело Альварес, #Санчес, #Танчесро Источник — boxing247.

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) имеет слишком большое преимущество в габаритах над абсолютом в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0 , 31 КО).

Об этом рассказал американский тренер Абель Санчес.

«Этого нет состояться. Теренс собирается подняться на три весовые категории, чтобы подраться с парнем, который недавно провел поединок в полутяжелом весе. Я считаю, что в этом нет смысла.

< Но это не будет одностороннее избиение. Кроуфорд слишком хороший боец, чтобы это произошло, но у Каннело будет преимущество из-за габаритов", - сказал Санчес.