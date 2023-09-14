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Шакур договорился о бое с Де Лос Сантосом
Бой состоится 16 ноября Сегодня 23:25 110 0< /span> Фото — Getty Images #Шакур Стивенсон
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Эксчемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) проведет бой с доминиканцом Эдвином Де Лос Сантосом (16-1, 14 КО) в бою за вакантный титул WBC в легком весе.
Об этом сообщает Boxing Scene.
Поединок запланирован на 16 ноября в Лас-Вегасе. Ожидается, что боксерский вечер состоится на арене T-Mobile.
Боксеры согласовали финансовую часть титульного боя. Если их команды успеют оформить документы, официально о поединке объявят до конца недели.
Напомним, Стивенсон планировал сразиться за пояс WBC с Фрэнком Мартином. Однако Мартин вышел из переговоров и отказался от боя.