Шакур договорился о бое с Де Лос Сантосом

Бой состоится 16 ноября 110

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Эксчемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) проведет бой с доминиканцом Эдвином Де Лос Сантосом (16-1, 14 КО) в бою за вакантный титул WBC в легком весе.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Поединок запланирован на 16 ноября в Лас-Вегасе. Ожидается, что боксерский вечер состоится на арене T-Mobile.

Боксеры согласовали финансовую часть титульного боя. Если их команды успеют оформить документы, официально о поединке объявят до конца недели.

Напомним, Стивенсон планировал сразиться за пояс WBC с Фрэнком Мартином. Однако Мартин вышел из переговоров и отказался от боя.