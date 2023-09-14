Уоррен: Джошуа против Дюбуа – это был бы большой бой

Фрэнк Уоррен прокомментировал следующий бой Энтони Джошуа 96 Фото — gettyimages #Энтони Джошуа, #Фрэнк Уоррен, #Деонтей #Даниэль Дюбуа Источник — Чемпион.

Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО).

Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

«О ситуации с Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа. Я знаю, что их представители разговаривали и думали, что бой состоится, но я и подумать, что это будет не так.

Проблема в том, что те суммы, которые они хотели получить или они слышали, что могут получить — они их нигде не получат.Этого не произойдет. ansi-language: UK;»>Вы знаете, какой бой был бы хорошим в Великобритании, и люди покупали бы билеты, чтобы посмотреть его, и мы увидели бы, кто самый большой панчер, а у кого самое большое сердце?< /p>

Джошуа против Даниэля Дюбуа. Этот поединок продавался бы где угодно. Это был бы большой бой» , — сказал Уоррен.