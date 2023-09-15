Бокс
Далакян проведет защиту пояса WBA против Акуи в Японии
Бой запланирован на 15 ноября Сегодня 14:18 196 0 #Артем Далакян
Источник — BoxRec.
Чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян (22-0, 15 КО) проведет бой против обязательного претендента Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО).
О это сообщает BoxRec.
Бой запланирован на 15 ноября в Японии.
8 сентября должны были промоутерские торги, однако команды боксеров сообщили, что достигли согласия по проведению боя.
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