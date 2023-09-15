Далакян проведет защиту пояса WBA против Акуи в Японии

Бой запланирован на 15 ноября 196 #Артем Далакян

Источник — BoxRec.

Чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян (22-0, 15 КО) проведет бой против обязательного претендента Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО).

О это сообщает BoxRec.

Бой запланирован на 15 ноября в Японии.

8 сентября должны были промоутерские торги, однако команды боксеров сообщили, что достигли согласия по проведению боя.

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