Фьюри: Я не заинтересован в бою с Усиком

Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Александра Усика 1 Фото — Getty Images #Александр Усик

Источник – tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) не заинтересован в бою с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) .

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Нет, я не заинтересован в бою с Усиком. Он маленький украинский бездомный. Это все, что он для меня означает. Нет никакого интереса к объединению поясов в дивизионе.Для меня это дерьмо неважно.

Все эти разговоры об объединении и тому подобное – это на самом деле ничего не значит для меня.Я ищу самую большую зарплату. часть времени Усик этого не делает. Он просто иностранец, который плохо говорит по-английски, поэтому его не продать», — сказал Фюри.