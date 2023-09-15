Вихрист сменил тренера

Вихрист вернулся к сотрудничеству с тренером Ляховым 286 #Виктор Вихрист

Источник — Luckypunch net.

Украинский боксер сверхтяжелого веса Виктор Вихрист (11-1, 7 КО) сменил тренера.< /span>

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Менеджер боксера Андрей Котельник рассказал, что 31-летний спортсмен с момента перехода в профессиональный бокс работал с турком Бюленом Басером. , который является главным тренером промоутерской компании EC Boxing.

украинским специалистом Александром Ляховым, они уже имели опыт сотрудничества на уровне любителей.

Вихрист последний бой провел в феврале, когда досрочно проиграл Ленье Перо из-за травмы ребер. Он должен был вернуться в ринг в июле в андеркарде Кроуфорд – Спенс, однако поединок против Гургена Ованесяна отменили.