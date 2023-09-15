Уоррен: Мы увидим бой Усик — Фьюри

Фрэнк Уоррен прокомментировал организацию боя Усик — Фьюри 348 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Т Юри, #Фрэнк Уоррен Источник — tribuna.com.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик и чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри могут провести бой за абсолютного чемпиона мира.

Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

«Я вполне уверен, что мы увидим объединительный поединок. Бой в Эр-Рияде? Я не знаю. Но я достаточно уверен, что этот поединок состоится», — сказал Уоррен.

Ранее сообщалось, что команды Усика и Фьюри активизировали переговоры о бое.