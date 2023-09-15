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Уоррен: Мы увидим бой Усик — Фьюри
Фрэнк Уоррен прокомментировал организацию боя Усик — Фьюри Сегодня 19:28 348 0 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Т Юри, #Фрэнк Уоррен Источник — tribuna.com.
Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик и чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри могут провести бой за абсолютного чемпиона мира.
Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.
«Я вполне уверен, что мы увидим объединительный поединок.
Бой в Эр-Рияде? Я не знаю. Но я достаточно уверен, что этот поединок состоится», — сказал Уоррен.
Ранее сообщалось, что команды Усика и Фьюри активизировали переговоры о бое.