Уоррен: В поединке Усика и Дюбуа было небрежное поведение со стороны рефери.

Фрэнк Уоррен прокомментировал работу рефери в поединке Усик — Дюбуа 181 #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, #Фрэнк Уоррен Источник — tribuna.com.

Рефери провалил бой Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

«Даниэлю стоило сильнее сжать зубы и выиграть этот бой. Я думаю, что он полностью потерял импульс.

Я не знаю, что он сделал после этого, поэтому в предстоящих поединках ему всем нужно многое доказать.Я это понимаю, но он выиграл бой, это был легальный удар.Процесс рассмотрения апелляции продолжается, и мы доведем его до конца.

Я думаю, что это было небрежное поведение со стороны рефери. Он подвел как официальное лицо, которое должно судить бой по правилам WBA. Он этого не сделал», — сказал Уоррен.