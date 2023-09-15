Усик сохранил третье место в рейтинге P4P

Обновленный рейтинг P4P 245 Фото — gettyimages #Александр Усик Источник. .

Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Все боксеры сохранили свои позиции в рейтинге – лидером остался абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик сохранил третью позицию.

2. Наоя Инуэ 3. Александр Усик 4. Сауль Альварес 5. Дмитрий Бивол 6. Эррол Спенс 7. Девин Хейни 8. Джервонта Дэвис 9. Теофимо Лопес 10. Василий Ломаченко

Напомним, команда Дюбуа подала апелляцию на результат .