Бокс
Команды Усика и Фьюри активизировали переговоры о бое
Бой может состояться в следующем году в Саудовской Аравии. Вчера 16:13 493 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри
«article__source»> Источник – Чемпион.
Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик и чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри все же могут договориться о бое за звание абсолюта в дивизионе.
Об этом сообщил авторитетный инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
«Тайсон Фьюри сосредоточен на поединке 28 октября с Фрэнсисом Нганну, но переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира против Александра Усика в следующем году в Саудовской Аравии активизировались. Источники ESPN сообщили, что существует много оптимизма по заключению соглашения о поединке Фьюри — Усик», — написал Коппинджер.
Напомним, команда Дюбуа подала апелляцию на исход боя с Усиком.
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