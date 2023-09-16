Команды Усика и Фьюри активизировали переговоры о бое

Бой может состояться в следующем году в Саудовской Аравии. 493 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

«article__source»> Источник – Чемпион.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик и чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри все же могут договориться о бое за звание абсолюта в дивизионе.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

«Тайсон Фьюри сосредоточен на поединке 28 октября с Фрэнсисом Нганну, но переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира против Александра Усика в следующем году в Саудовской Аравии активизировались. Источники ESPN сообщили, что существует много оптимизма по заключению соглашения о поединке Фьюри — Усик», — написал Коппинджер.

Напомним, команда Дюбуа подала апелляцию на исход боя с Усиком.

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