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Бокс

Пакьяо: Мое желание – получить золотую медаль на Олимпиаде

Мэнни Пакьяо прокомментировал участие в Олимпиаде Сегодня 10:40 162 0 Фото — Getty Images #Мэнни Пакьяо

Источник: champion.com.ua

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