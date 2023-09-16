Бокс
Пакьяо: Мое желание – получить золотую медаль на Олимпиаде
Мэнни Пакьяо прокомментировал участие в Олимпиаде Сегодня 10:40 162 0 Фото — Getty Images #Мэнни Пакьяо
Источник: champion.com.ua
Мэнни Пакьяо прокомментировал участие в Олимпиаде Сегодня 10:40 162 0 Фото — Getty Images #Мэнни Пакьяо
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