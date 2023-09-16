Валлин: У Усика есть склонность жаловаться на удары по корпусу

338 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22c315d2a661426e6bc9962a973f526f16.jpg" /> #Отто Валлин

Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) жалуется на удары по корпусу.

Об этом заявил шведский боксер сверхтяжелого веса Отто Валлин (25- 1, 14 KO).

«У Усика есть склонность жаловаться на удары по корпусу. Я смотрел его бой с Гассиевым, и там он жаловался на такие же удары. Даже если они приходились в пояс или по корпусу, он жаловался рефери.Я думаю, в бою с Дюбуа Усик выглядел так же, как и в поединке с Чисорой, когда ему было трудновато.Я считаю, что все дело в стиле.

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Усик выглядел хорошо в поединке с Джошуа. Он победил, нокаутировал Дюбуа, и это хорошо, но было ожидаемо, что он так победит.Я думаю, что Фюри следует подраться с Усиком. что сделает Фюри. Мне кажется, он и сам не знает», — сказал Валлин.

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