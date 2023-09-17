Арум: Бой Андерсона с Дюбуа – это было бы идеально

По мнению Арума, Дюбуа должен провести следующий бой с Андерсеном 213 #Боб Арум, #Даниэль Дюбуа, #Даниэль Дюбуа

Источник – Sky Sports.

Американский супертяжеловес Джаред Андерсон (16-0, 15 КО) должен провести следующий бой против британца Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

«Это было бы идеально. Если Фрэнк Уоррен даст нам Даниэля — мы согласимся на этот бой. Джаред будет биться в ноябре. Думаю, это будет четверг, 16 число, на неделе Гран-при Формулы -1 в Лас-Вегасе, в один вечер с поединком Шакура Стивенсона. strong>

Это будет его четвертое сражение в этом году, и мы надеемся, что в следующем году он также выйдет в ринг четыре раза. После этого мы будем бороться за титул чемпиона мира», — сказал Арум.

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