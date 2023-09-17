Де Ла Хойя: В реванше Спенса и Кроуфорда состоится то же самое

Спенс уже активировал опцию реванша 182 Фото: Getty Images #Де Ла Хойя, #Эррол Спенс, #Терен Источник — Чемпион.

Теренс Кроуофорд (40-0, 31 КО) победит Эррола Спенса (28-1, 22 КО) в реванше.

Об этом заявил бывший чемпион мира и промоутер Оскар Де Ла Хойя .

«Хочу, чтобы реванш состоялся, потому что первый бой был очень хорошим. И знаете что? Во втором поединке состоится то же самое. Не важно, в каком весе он будет проходить. Кроуфорд — большой парень, Спенс – тоже», — сказал Де Ла Хойя.

Спенс уже активировал опцию реванша, он хотел продолжить карьеру в первом среднем весе.

Однако в соглашении прописано, что право выбора весовой категории будет за победителем первого поединка. Если Кроуфорд хочет остаться в полусреднем весе, Эрролу, возможно, придется пойти на некоторые уступки.

В июле Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде.

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