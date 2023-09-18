Альварес: ​​Мой опыт и навыки бокса будут моим преимуществом в бою против Чарло

Альварес прокомментировал бой против Чарло 178 #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) будет иметь преимущество в бою против Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).

Об этом рассказал сам мексиканский боксер.

«Черло сильно бьющего боец. Он хороший боксер, умеющий использовать дистанцию. Вот что делает его опасным.

Чувствую, что именно это мотивирует меня.Я думаю, что это будет тяжелое сражение, особенно в первых нескольких раундах.

Знаете, в боксе может произойти чувствую себя очень хорошо из-за того, что после многих лет боев у себя дома, я вернулся абсолютным победителем.

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Что касается бокса, я не был на 100%, но критики всегда что-то ищут, не так ли? Очевидно, я согласен с ними, что не выглядел в своих последних боях, как раньше.

Я не просто хочу дать опровержение. Я хотел бы показать критикам, и в бою с Джермеллом вы увидите разницу.

Вызов – это то, что поддерживает меня в боксе. Я хочу, чтобы люди помнили меня как великого спортсмена, как большого чемпиона и как одного из лучших»,- сказал Канело.