Франклин: Для меня удар Дюбуа выглядел запретным

Джермейн Франклин прокомментировал бой Усик — Дюбуа 237 #Александр Усик, #Джермейн Франклин, #Даниэль Дюбуа «article__source»> Источник — sport.ua.

Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) нанес легитимный удар Александру Усику (21-0, 14 КО) в 5-м раунде боя за титул чемпиона мира.

Об этом рассказал американский боксер в сверхтяжелом весе Джермейн Франклин.

«Это палка о двух концах. Мы смотрели бой, но не были на ринге. Даже люди, которые там были, не находились на ринге. Поэтому рефери и судьи – это те люди, которые действительно смотрели бой с близкого расстояния.Повтор – это лучшее, что у нас есть.Но кажется, что это был удар в пояс. большую. Иногда они поднимаются, и если твои шорты находятся ниже пупка, то это запрещенный удар», — рассказал Франклин.