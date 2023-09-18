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Фьюри: Я получу чемодан денег за бой с Нганну

Фьюри прокомментировал бой против Нганну Сегодня 14:40 131 0 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри объяснил бой с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Хейтеры» будут ненавидеть. Я получу чемодан денег. Я получу чертовски какой-то большой чемодан. Поэтому я не буду плохо себя чувствовать, когда обналичю свой чек.

Да, хейтеры будут хейтиты, даже у знаменитостей есть хейтеры. Я уверен, что у Ван Гога были свои хейтеры, но сегодня я не могу назвать ни одного из их. Поэтому это вам обо всем говорит. У нас все будет хорошо», — сказал Фюри.

Бой состоится 28 октября в Саудовской Аравии.< /span>

Напомним WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну.

Источник: champion.com.ua

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