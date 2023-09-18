Фьюри: Я получу чемодан денег за бой с Нганну

Фьюри прокомментировал бой против Нганну 131 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри объяснил бой с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Хейтеры» будут ненавидеть. Я получу чемодан денег. Я получу чертовски какой-то большой чемодан. Поэтому я не буду плохо себя чувствовать, когда обналичю свой чек.