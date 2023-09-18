Бокс
Фьюри: Я получу чемодан денег за бой с Нганну
Фьюри прокомментировал бой против Нганну Сегодня 14:40 131 0 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну
Источник — tribuna.com.
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри объяснил бой с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Об этом рассказал сам британский боксер.
«Хейтеры» будут ненавидеть. Я получу чемодан денег. Я получу чертовски какой-то большой чемодан. Поэтому я не буду плохо себя чувствовать, когда обналичю свой чек.
Да, хейтеры будут хейтиты, даже у знаменитостей есть хейтеры. Я уверен, что у Ван Гога были свои хейтеры, но сегодня я не могу назвать ни одного из их. Поэтому это вам обо всем говорит. У нас все будет хорошо», — сказал Фюри.
Бой состоится 28 октября в Саудовской Аравии.< /span>
Напомним WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну.