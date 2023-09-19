Бокс
Де Ла Хойя назвал лучшего боксера мира
Оскар Де Ла Хойя выделил непобежденного американца. Сегодня 13:52 232 0 #Де Ла Хойя, #Теренс Кроуфорд
Источник: champion.com.ua
Оскар Де Ла Хойя выделил непобежденного американца. Сегодня 13:52 232 0 #Де Ла Хойя, #Теренс Кроуфорд
Тайсон Ф'юри прокомментировал бой Даниэля Дюбуа против Александра Усика Сегодня 11:25 229 < span...
Вчера 23:00 204 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/223325e162a44b9e39238702af549063ea.jpg" /> Фото: Getty Images #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл...
Джермейн Франклин прокомментировал бой Усик — Дюбуа Сегодня 15:13 237
Фьюри прокомментировал бой против Нганну Сегодня 14:40 131 0 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри,...