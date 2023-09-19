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Бокс

Де Ла Хойя назвал лучшего боксера мира

Оскар Де Ла Хойя выделил непобежденного американца. Сегодня 13:52 232 0 #Де Ла Хойя, #Теренс Кроуфорд

Источник: champion.com.ua

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