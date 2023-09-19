Бокс
Джойс: Чжилей все учел и тренировался правильно к реваншу
Джойс прокомментировал реванш против Чжилея Сегодня 13:11 317 0 #Джо Джойс, #Чжан Чжилей
Источник tribuna.com.
Британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-1, 14 КО) имел шанс победить Чжана Чжилеея (25-1-1, 20 КО) в первом бою.
Об этом рассказал сам британский боксер.
«В нашем первом поединке я был в форме и добивался определенного успеха. У меня было большое количество ударов и достаточно попаданий.
Если бы не глаз… Чжилей начал уставать Я думаю, что мог бы его нокаутировать в середине или конце боя.
Чжилей тоже все это понимает, поэтому он все учел и тренировался правильно к реваншу, но у меня нет сомнений, что на этот раз я доберусь до него», – сказал Джойс.
В первом поединке в апреле Чжилей досрочно победил Джойса в 6-м раунде. Реванш состоится 23 сентября.