Джойс: Чжилей все учел и тренировался правильно к реваншу

Джойс прокомментировал реванш против Чжилея 317 #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Источник tribuna.com.

Британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-1, 14 КО) имел шанс победить Чжана Чжилеея (25-1-1, 20 КО) в первом бою.

Об этом рассказал сам британский боксер.

«В нашем первом поединке я был в форме и добивался определенного успеха. У меня было большое количество ударов и достаточно попаданий.

Если бы не глаз… Чжилей начал уставать Я думаю, что мог бы его нокаутировать в середине или конце боя.

Чжилей тоже все это понимает, поэтому он все учел и тренировался правильно к реваншу, но у меня нет сомнений, что на этот раз я доберусь до него», – сказал Джойс.