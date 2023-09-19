Фьюри назвал фаворита реванша Джойс – Чжилей

Тайсон Ф'юри прокомментировал реванш Джойс — Чжилей 168 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюр Джойс, #Чжан Чжилей

Источник — isport.ua.

Британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-1, 14 КО) не сможет победить Чжана Чжилеея (25-1-1, 20 КО) в реванше.

Об этом рассказал чемпион мира за версией WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри в интервью YouTube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions.

«В первом бою Джойса избили, как я и предполагал. Я думал, что Джо придется несколько раз подниматься с конваса и, возможно, вырвать победу, если он продержится несколько раундов, но он, безусловно, этого не сделал и проиграл.

Я говорил Джо в интернете, что если он приедет ко мне в Моркам, то я практически гарантирую ему победу над Чжилеем, он этого не сделал и поехал в Вегас, нельзя помочь тому, кто не хочет помощи, имеем то, что имеем. Но нужно отдать предпочтение чемпиону, поскольку, во-первых, он уже однажды победил, отправил Джойса в нокаут, а во-вторых, Чжилей будет еще более уверенным, зная, что может выиграть, он не был так уверен. Теперь он знает, что может победить», — сказал Фьюри.