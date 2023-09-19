Фьюри: Усик сдался в бою с Дюбуа

Тайсон Ф'юри прокомментировал бой Даниэля Дюбуа против Александра Усика 229 < span class="listing__itm__comments">0 #Александр Усик, #Тай , #Даниэль Дюбуа

Чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) проиграл бой Даниэлю Дюбуа (19-2, 18 KO).

Об этом рассказал чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.

«Это не был удар ниже пояса, а удар в пояс. Все, что ниже пояса, это запрещенный удар. Когда мы выходим на ринг, я иногда высоко поднимаю свои шорты.Рефери говорит: «Твой пояс высоко, Тайсон, и все удары в эту точку -«; это нормально, а все ниже запрещены».

Мы все знаем, что это не был удар ниже пояса. Усика избили честно и справедливо, он проиграл бой после удара по корпусу. Этот удар его покалечил.

Мне очень жаль Даниэля, потому что сейчас он должен быть объединенным чемпионом мира и находиться на пути к бою со мной за самый большой гонорар в своей жизни.

Я не знаю, или уязвимый Усик к ударам по корпусу, но его лицо уязвимо.. Его тело показалось.Я увидел, как Усик сдался.Он сдался, как маленькая с**а, а потом стонал и плакал через это пять минут.Если он сдался раз Но мне жалко Даниеля, он избил его честно и справедливо, Дюбуа ударил его в пояс шорт, а это не ниже пояса.

Усик натянул шорты высоко, а когда бой закончился, опустил их. ниже. Мы же не вчера родились. Он проиграл это сражение», – сказал Фюри.