Бокс
Сколовский получил дисквалификацию из-за положительного допинг-теста
В его организме был обнаружен тестостерон Сегодня 18:11 140 0 #Камиль Соколовский
Источник — xsport .
Известный польский боксер супертяжелого дивизиона Камиль Соколовский (11-28-3, 4 KO) отстранен от поединков из-за положительного теста UKAD на тестостерон.
Об этом сообщает boxingscene.com.
Отстранение началось 21 апреля 2023 года.
Соколовский сдал положительный тест в ноябре прошлого года перед боем с Фрейзером Кларком. Тогда Кларк победил Камилла единогласным решением судей.