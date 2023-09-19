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Бокс

Сколовский получил дисквалификацию из-за положительного допинг-теста

В его организме был обнаружен тестостерон Сегодня 18:11 140 0 #Камиль Соколовский

Источник — xsport .

Известный польский боксер супертяжелого дивизиона Камиль Соколовский (11-28-3, 4 KO) отстранен от поединков из-за положительного теста UKAD на тестостерон.

Об этом сообщает boxingscene.com.

Отстранение началось 21 апреля 2023 года.

Соколовский сдал положительный тест в ноябре прошлого года перед боем с Фрейзером Кларком. Тогда Кларк победил Камилла единогласным решением судей.

Источник: champion.com.ua

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