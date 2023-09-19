Валлин: Некоторые стили доставляют Усику большие проблемы

Швед прокомментировал бой Усика с Дюбуа 225 #Александр Усик, #Отто Валлин, #Даниэль Дюбуа

Источник — ¦ Boxing Social.

Поединок чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) и Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) был сложным для украинского боксера.

Об этом заявил шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин (25-1, 14 KO).

«Усик не сверкал в бою против Дюбуа. Он победил нокаутом, и это, конечно же, хорошо.< /p>

Но он выглядел как тот же парень, у которого возникли проблемы с Чисорой, так что все дело в стилях.Я думаю, что некоторые стили доставляют Усику большие проблемы. касается Фюри. Но сейчас Фюри будет большим фаворитом», — сказал Валлин.