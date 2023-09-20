Чжилей назвал главную слабость Джо Джойса

210 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2263a48022666a8a0a254738a52c333071.jpg" /> #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Источник — boxingnews

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом дивизионе китаец Чжан Чжилей (25-1-1, 20 КО) во время реванша с британцем Джо Джойсом (15-1, 14 КО) будет целиться в глаз своему сопернику , который повредил в первом их бою.

Об этом заявил сам Чжилей.

«Я думаю, что в первом бою у Джо были большие проблемы. По этому мы можем понять , как будет проходить второй поединок.Итак, он активировал матч-реванш.Из этого можно заключить, что Джо хорошо изучил первый поединок. Могу вам точно сказать, что буду снова целиться ему в глаз. знаю, в чем его слабость. Все видели, как опух его глаз тогда. Это его слабость. Так что нет сомнений, что я снова буду его избивать туда», — сказал Чжилей.

Напомним , что реванш Чжилея и Джойса состоится 23 сентября в Лондоне. Ранее Фьюри назвал фаворита реванша Джойс — Чжилей.