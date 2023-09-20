Ломаченко отказался от рекордного гонорара за бой с Шакуром

Шакур прокомментировал переговоры с Ломаченко 240 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон

Источник – boxing-social.com.

Эксчемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) отказался от поединка с Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 КО) за вакантный пояс WBC в легком дивизионе.

Об этом рассказал сам американский боксер.

«За бой со мной Ломаченко предлагали самый большой гонорар в его карьере. Почему ему не подраться со мной? Приближаясь к завершению карьеры, почему бы не взять больше денег и не провести один из самых больших боев в боксе? Почему нет?» — рассказал Шакур.

Ранее Шакур договорился о бое с Де Лос Сантосом.