Бокс
Ломаченко отказался от рекордного гонорара за бой с Шакуром
Шакур прокомментировал переговоры с Ломаченко Сегодня 12:46 240 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон
Источник – boxing-social.com.
Эксчемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) отказался от поединка с Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 КО) за вакантный пояс WBC в легком дивизионе.
Об этом рассказал сам американский боксер.
«За бой со мной Ломаченко предлагали самый большой гонорар в его карьере. Почему ему не подраться со мной?
Приближаясь к завершению карьеры, почему бы не взять больше денег и не провести один из самых больших боев в боксе? Почему нет?» — рассказал Шакур.
Ранее Шакур договорился о бое с Де Лос Сантосом.