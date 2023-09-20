Бокс
В допинг-тестах брата Фьюри и KSI не найдены запрещенные вещества
Бой состоится 14 октября в Манчестере Сегодня 18:19 258 0 #Томми Фьюри, #KSI
Источник – talkSPORT.
В допинг-тестах Томми Фьюри (9-0, 4 КО) и KSI не найдены запрещенные вещества.
Об этом сообщает PBA Boxing.
Оба бойца в последние недели несколько раз отправляли в лабораторию свои образцы, после их изучения никаких запрещенных веществ найдены не были.
Поединок Фьюри и KSI запланирован на 14 октября в Манчестере.
Ранее PBA отменила результат боя блогера KSI против Фурнье.
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