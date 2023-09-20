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Бокс

В допинг-тестах брата Фьюри и KSI не найдены запрещенные вещества

Бой состоится 14 октября в Манчестере Сегодня 18:19 258 0 #Томми Фьюри, #KSI

Источник – talkSPORT.

В допинг-тестах Томми Фьюри (9-0, 4 КО) и KSI не найдены запрещенные вещества.

Об этом сообщает PBA Boxing.

Оба бойца в последние недели несколько раз отправляли в лабораторию свои образцы, после их изучения никаких запрещенных веществ найдены не были.

Поединок Фьюри и KSI запланирован на 14 октября в Манчестере.

Ранее PBA отменила результат боя блогера KSI против Фурнье.

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Источник: champion.com.ua

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