В допинг-тестах брата Фьюри и KSI не найдены запрещенные вещества

Бой состоится 14 октября в Манчестере 258 #Томми Фьюри, #KSI

Источник – talkSPORT.

В допинг-тестах Томми Фьюри (9-0, 4 КО) и KSI не найдены запрещенные вещества.

Об этом сообщает PBA Boxing.

Оба бойца в последние недели несколько раз отправляли в лабораторию свои образцы, после их изучения никаких запрещенных веществ найдены не были.

Поединок Фьюри и KSI запланирован на 14 октября в Манчестере.

Ранее PBA отменила результат боя блогера KSI против Фурнье.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!< /strong>