Угас: После боя со Спенсом было тяжело как физически, так и эмоционально

Угас рассказал о предстоящем бое с Барриосом 197 #Угас, #Эррол Спенс

Источник — плохой ход.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Йорденис Угас (27-5, 12 КО) готов вернуться на ринг.

Об этом он рассказал порталу BadLeftHook.

< "После боя со Спенсом было тяжело как физически, так и эмоционально. Я тянул это бремя за собой. Я был так счастлив, что смог вернуться в зал и делать то, что о чем мечтал всю свою жизнь. Где-то в декабре я вернулся до тренировок, а через пару месяцев начал спарринговать.

Теперь я могу искупить свою вину и оставить все это в прошлом.Я всегда знал, что вернусь.Состояние глаза улучшилось после операции, и теперь я чувствую, что готов.Прекрасно снова провести бой в Лас-Вегасе. 5-0 здесь. В общем я чувствую себя здесь как дома», — сказал Угас.

Поединок Иордениса с Марио Барриосом состоится 30 сентября.

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