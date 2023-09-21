Бенавидес может стать следующим соперником Канело

Президент WBC рассказал о следующем сопернике Каннело 376 Фото: Getty Images #Сауль Каннело Альварес, #Давид Бенавис =»article__source»> Источник — DAZN.

Следующим соперником абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса станет Давид Бенавидес.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

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«Давид Бенавидес, он временный чемпион WBC. Бенавидес – обязательный претендент на пояс WBC. Срок статуса обязательного претендентства Бенавидеса истекает в марте 2024 года. Это будет отличный поединок» — сказал Сулейман.

Канело 30 сентября проведет бой против Джермелла Чарло.

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