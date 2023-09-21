Джойс: Победа над Чжилеем подготовит меня к бою с Усиком

Джойс хочет сразиться с Усиком после реванша с Чжилеем 142 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Джожан Чжилей

Источник — ringtv.com.

Британский сверхтяжеловес Джо Джойс (15-1, 14 КО) после реванша против временного чемпиона WBO Чжана Чжилея (25-1-1, 20 КО) хочет сразиться с Александром Усиком(21-0, 14 КО) ).

«На этом уровне ты испытываешь большое давление. Если бы я не воспользовался пунктом о реванше, то время бы давило на меня в плане возвращения в очередь и получения титульного шанса.

< Бой с Чжилеем - это большой риск, однако награда тоже велика - возвращение статуса претендента с правом требовать обязательную защиту.

Победа прекрасно подготовит меня к бою с Александром Усиком, который тоже левша, а также с Тайсоном Фюри, который умеет менять стойки. Поэтому я сначала согласился подраться с Чжилеем, ведь он боец ​​из топ-15, опытный боксер. Все станет лучше, когда я его побью», — сказал Джойс.