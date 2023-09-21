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Скотт назвал фаворита боя Усик — Фьюри
Малик Скотт прокомментировал бой Усик — Фьюри Сегодня 11:41 201 0 #Скотт, #Александр Усик, #Тайсон Источник — Boxing Social.
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) является фаворитом в бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика(21-0, 14 КО).
Об этом рассказал Малик Скотт, тренер эксчемпиона Деонтея Уайлдера.
«Я думаю, что, исходя из их последних выступлений, необходимо отдать предпочтение Фюри, но в последние месяцы обсуждения этого поединка я оценивал их шансы как 50 на 50», — сказал Скотт.
Ранее сообщалось, что команды Усика и Фьюри активизировали переговоры о бое.
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