Скотт назвал фаворита боя Усик — Фьюри

Малик Скотт прокомментировал бой Усик — Фьюри 201 #Скотт, #Александр Усик, #Тайсон Источник — Boxing Social.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) является фаворитом в бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика(21-0, 14 КО).

Об этом рассказал Малик Скотт, тренер эксчемпиона Деонтея Уайлдера.

«Я думаю, что, исходя из их последних выступлений, необходимо отдать предпочтение Фюри, но в последние месяцы обсуждения этого поединка я оценивал их шансы как 50 на 50», — сказал Скотт.

Ранее сообщалось, что команды Усика и Фьюри активизировали переговоры о бое.

>