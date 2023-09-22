Беринчик поднялся на 3-е место в рейтинге WBO

Денис Беринчик улучшил свою позицию 270 #Василий Ломаченко, #Денис Беринчик

Чемпион.

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленный рейтинг боксеров легкого веса.

Чемпион WBO International Денис Беринчик поднялся с четвертого на третье место, эксчемпион Василий Ломаченко сохранил вторую позицию.

Полноценным титулом WBO в этом дивизионе владеет Дэвин Хейни, который планирует подняться в первый полусредний вес.

Топ-10 легкого веса по версии WBO:

1. Шакур Стивенсон 2. Василий Ломаченко 3(4). Денис Беринчик 4(3). Исаак Круз 5. Анхель Фьерро 6(7). Уильям Сепеда 7(6). Фрэнк Мартин 8. Кейшон Дэвис 9. Реймонд Мураталла 10. Мигель Мадуэно

Ранее Беринчик защитил титул WBO International.