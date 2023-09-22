Горный об организации боя Усик – Хргович: Мы жмем на IBF

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Продолжаются переговоры по бою между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом обязательным претендентом на титул IBF Филиппом Хрговичем.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн рассказал.

«Мы жмем на IBF. Она должна объявить позицию обязательного претендента. Сейчас мы ведем переговоры с командами, чтобы убедиться, что их условия выполняются», – сказал Гирн.

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